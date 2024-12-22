Президент Владимир Путин заявил о готовности России нормализовать отношения с США и западными странами.
Путин выразил готовность нормализовать отношения с Западом без ущерба интересам
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ВВ
Василий Васильев
То есть у Путина есть готовность нормализации отношений без учета всех потерь, которые понесла Россия по результатам беспрецедентных санкций. Здесь и грубое нарушение норм ВТО, нарушение долгосрочных бизнес-контрактов, уничтожение газопроводов, отъем российской собственности, в т.ч. дипломатической. А также потери от невозможности использования замороженных активов, включая упущенную прибыль. И ВСЕ ЭТО Путин готов Западу простить ? За непонятно какую нормализацию. Ведь снова "кинут", как всегда. Видимо, на самом деле пора Президента на пенсию, иначе многое чего еще успеет "наворочить" до окончания срока президентства.
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