Путин выразил готовность нормализовать отношения с Западом без ущерба интересам

ВВ

Василий Васильев

То есть у Путина есть готовность нормализации отношений без учета всех потерь, которые понесла Россия по результатам беспрецедентных санкций. Здесь и грубое нарушение норм ВТО, нарушение долгосрочных бизнес-контрактов, уничтожение газопроводов, отъем российской собственности, в т.ч. дипломатической. А также потери от невозможности использования замороженных активов, включая упущенную прибыль. И ВСЕ ЭТО Путин готов Западу простить ? За непонятно какую нормализацию. Ведь снова "кинут", как всегда. Видимо, на самом деле пора Президента на пенсию, иначе многое чего еще успеет "наворочить" до окончания срока президентства.