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Вашингтон Кэпиталз» впервые с 2014 года не будет играть в плей-офф НХЛ

Вашингтон Кэпиталз» впервые с 2014 года не будет играть в плей-офф НХЛ

Команда «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является россиянин Александр Овечкин, впервые с 2014 года не будет играть в плей-офф Национальной хоккейной лиги, лишившись такой возможности после победы «Флориды» над «Баффало», сообщает ТАСС.

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