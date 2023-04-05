Вашингтон Кэпиталз» впервые с 2014 года не будет играть в плей-офф НХЛ

Команда «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является россиянин Александр Овечкин, впервые с 2014 года не будет играть в плей-офф Национальной хоккейной лиги, лишившись такой возможности после победы «Флориды» над «Баффало», сообщает ТАСС.