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Космонавт Анна Кикина запечатлела ночную Москву с МКС

Космонавт Анна Кикина запечатлела ночную Москву с МКС

На снимке самый большой по площади город Европы с высоты 400 километров Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина сделала снимок ночной Москвы с Международной космической станции — она вращается на высоте примерно 400 километров.

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