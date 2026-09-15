Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как российский капитан оказался в «заложниках» на Шри-Ланке. В плену на райском острове

Как российский капитан оказался в «заложниках» на Шри-Ланке. В плену на райском острове

Российского капитана не выпускают со Шри-Ланки из-за долга компании в $1 млрдКонтейнеровоз X-Press Pear у берегов Джа-Эла, Шри-Ланка, 2 июня 2021 годаDinuka Liyanawatte/Reuters Белоснежные пляжи, теплый океан, тропический климат — в России остров Шри-Ланка представляется райским местом, где многие хотели бы отдохнуть.

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