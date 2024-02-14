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Не для впечатлительных: 10 фильмов с отвратительными сценами

Не для впечатлительных: 10 фильмов с отвратительными сценами

Этот список представлен в порядке нарастающей мерзости. Возможно, найдутся и те, кто оспорит данное утверждение, прокручивая в голове: «не такие уж они и мерзкие», а другие захотят их посмотреть или пересмотреть, чтобы выделить в фильмах особые моменты.

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