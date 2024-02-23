Топ-менеджеры Европейского центробанка: В США напрасно одобрили биткоин-ETF

Два представителя руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ) выразили свою критику в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за ее одобрение биржевых фондов на биткоин утверждая, что это решение американского регулятора подвергает опасности инвесторов.