Топ-менеджеры Европейского центробанка: В США напрасно одобрили биткоин-ETF

Два представителя руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ) выразили свою критику в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за ее одобрение биржевых фондов на биткоин утверждая, что это решение американского регулятора подвергает опасности инвесторов.
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