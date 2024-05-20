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Причиной аварии вертолета президента Ирана могла стать ошибка пилота

Причиной аварии вертолета президента Ирана могла стать ошибка пилота

Президент Ирана Ибрагим Раиси попал в аварию во время полета на вертолете. Согласно заявлению заслуженного летчика-испытателя СССР Заболоцкого, причиной ЧП могла стать ошибка пилота, нарушение правил полетов по условиям видимости и погодным условиям.

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