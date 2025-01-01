«Почему он?»: жена тяжелобольного Уиллиса рассказала о своих чувствах

Жена Брюса Уиллиса Хэминг заявила, что чувствует горе в годовщину отношений Жена актера Брюса Уиллиса модель Эмма Хэминг поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что чувствует гнев и горе в годовщину их отношений, на фоне тяжелой болезни мужа.