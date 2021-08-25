Ванильный сметанник: бодрая хозяйка + 2 стакана сметаны + 5 яиц

Когда на дворе разгар лета, стоит приготовить легкий ванильный сметанник. Мои родные просто обожают этот рецепт! Пирог чем-то напоминает чизкейк, но с более нежной и практически воздушной текстурой, а главное — готовится он в разы проще и легче.