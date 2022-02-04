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В результате вмешательства прокуратуры устранен конфликт интересов в Каменском районе

В результате вмешательства прокуратуры устранен конфликт интересов в Каменском районе

Проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура Каменского района совместно с министерством по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области, о чем информирует пресс-служба ведомства.

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