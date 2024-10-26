В Магнитогорске мужчина выпал с балкона и повис на трубе

Добраться к бедолаге помощь смогла не сразу.Накануне выходных компания друзей в Магнитогорске собралась в квартире у одного из них.
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