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СК возбудил дело после гибели ребенка в Уссурийске

СК возбудил дело после гибели ребенка в Уссурийске

Следственные органы Уссурийска расследуют обстоятельства трагической гибели ребенка. По факту падения двухлетнего мальчика возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, информирует СУ СКР по Приморскому краю.

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