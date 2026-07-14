СК возбудил дело после гибели ребенка в Уссурийске

Следственные органы Уссурийска расследуют обстоятельства трагической гибели ребенка. По факту падения двухлетнего мальчика возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, информирует СУ СКР по Приморскому краю.
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