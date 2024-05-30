Устроившие теракт в "Крокусе" не смогут выплатить компенсации даже при пожизненном сроке

В ОНК оценили возможность фигурантов рассчитаться по возможным искам пострадавших и их близких.Фигуранты дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" не смогут рассчитаться с пострадавшими и их близкими, даже если суд приговорит всех виновных к пожизненным срокам.