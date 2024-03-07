Еврокомиссия нашла достаточно оснований, чтобы увеличить импортные пошлины на электромобили китайского производстваС осени прошлого года европейские власти вели расследование на тему выявления необоснованных преимуществ китайских производителей электромобилей за счёт предоставления китайским правительством субсидий, делающих продукцию более дешёвой.