Более 800 человек на Сахалине примут участие в параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Более 800 человек на Сахалине примут участие в параде, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Всего в параде Победы примет участие 32 единицы военной техники, а возглавит мехколонну легендарная машина реактивной артиллерии «Катюша».

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