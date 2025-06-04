Приангарье расширяет горизонты поддержки семей с детьми

В Иркутской области на 2025-2027 годы утверждена региональная программа «Социальная поддержка семей, имеющих детей», разработанная по поручению губернатора Игоря Кобзева во исполнение поручений Президента РФ и в соответствии с национальными целями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии