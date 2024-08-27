AP: суд в Техасе приостановил программу Байдена по легализации мигрантов

Суд в штате Техас заморозил программу президента США Джо Байдена, которая могла бы позволить нелегальным мигрантам, состоящим в браке с американскими гражданами, получить законный статус без необходимости выезда за пределы страны.
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