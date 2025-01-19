Алексей Белогорьев: США пока не готовы к полноценному торговому конфликту с Китаем и Индией

Ссылаясь на собственные данные и информацию Kpler, агентство Bloomberg сообщает, что количество «простой» российской нефти, находящейся на танкерах у китайских прибрежных портов, за последние дни значительно возросло.
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