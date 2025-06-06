Москва и Эр-Рияд поменялись местами: Россия объявляет войну уже «воюющей» ОПЕК+

Отсутствие дисциплины соблюдения квот и несерьезное толкование положений о добровольных компенсациях некоторыми членами ОПЕК+, особенно Казахстаном, является одной из основных причин, по которой альянс начал настаивать на более значительном ежемесячном увеличении добычи.
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