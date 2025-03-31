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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая игра по «Звёздным войнам» от бывших разработчиков XCOM выглядит как XCOM п...

Новая игра по «Звёздным войнам» от бывших разработчиков XCOM выглядит как XCOM п...

Новая игра по «Звёздным войнам» от бывших разработчиков XCOM выглядит как XCOM по «Звёздным войнам» — первые скриншотыВ преддверии полноценного анонса в открытый доступ просочились первые скриншоты тактической стратегии по «Звёздным войнам» от основанной бывшими разработчиками XCOM и Civilization американской студии Bit Reactor.

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