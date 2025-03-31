Новая игра по «Звёздным войнам» от бывших разработчиков XCOM выглядит как XCOM п...

Новая игра по «Звёздным войнам» от бывших разработчиков XCOM выглядит как XCOM по «Звёздным войнам» — первые скриншотыВ преддверии полноценного анонса в открытый доступ просочились первые скриншоты тактической стратегии по «Звёздным войнам» от основанной бывшими разработчиками XCOM и Civilization американской студии Bit Reactor.