Собянин объявил о запуске городского сервиса «Наша свадьба»

Молодожены могут выбирать популярные места, начиная от небоскребов до усадеб О возможностях нового сервиса для молодоженов сообщил Сергей Собянин, поздравив сотрудников ЗАГС с профессиональным праздником.
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