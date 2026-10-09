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Силы ПВО за день сбили 62 БПЛА ВСУ

Силы ПВО за день сбили 62 БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны за день уничтожили 62 украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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