Юрий Кот Тг-канал "Русский Инженер" сегодня с утра задал тему, над которой хочется поразмышлять.
Россия для США — инструмент борьбы с Китаем. Россия для Китая — спасение от уничтожения США. Что США и Китай для России?
Комментарии
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Малик Гумеров
Коммунизм = Это общество ЧЕЛОВЕКОВ , где человеки живут по СОВЕСТИ ! Это людям - недочеловекам нужны законы ... ! Пора бы уже призракам начинать проявляться .... и встать на тропу очеловечивания ! Хватит уже тысячелетиямии пребывать потомками обезъян .... ! Бог сотворил человека по образу своему и подобию , как своих помошников , как своих наместников на Земле , вместе с ним творить и созидать !!! Люди пока от паразитизма не могут вылезти ... , как тупые , недоразвитые - недопеченые ..... только все уничтожают , и сами себя и среду обитания ... ! Дальше так пойдет - Бог стерет эту цивилизацию и запустит новый круг-цикл развития(что уже не раз было в истории Земли) , наделив разумом может быть четвероногих - может они смогут стать человеками !? Двуногим что то не удается пока ...?
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6 час.
МГ
Малик Гумеров
"Капиталист и при благополучной жизни общества за 100% прибыли порвет любого, как Тузик грелку" - так ведь люди сами позволяют им это делать - на себе же паразитировать ! Их малаая малаая кучка , был бы разум в головах - народы могли бы этих паразитов тапками раздавить ... ! Кого винить ? Паразита ... , или массу тех кто позволяет малой кучке паразитов на себе же и жировать ?
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6 час.
Natalija Osminina
Если паразиты управляют, то с ними трудно бороться. Простой пример- мировое правительство. Они уничтожают государства, уничтожают людей. Их вовсе ничтожное кол- во, но они оплели весь мир сетью. в их руках ресурсы, полиция, здравоохранение и пр. Они навязывают идеологию, сексуальную ориентацию, опарышей, прививки и пр.
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5 час.
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