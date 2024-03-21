Россия для США — инструмент борьбы с Китаем. Россия для Китая — спасение от уничтожения США. Что США и Китай для России?

Малик Гумеров

Коммунизм = Это общество ЧЕЛОВЕКОВ , где человеки живут по СОВЕСТИ ! Это людям - недочеловекам нужны законы ... ! Пора бы уже призракам начинать проявляться .... и встать на тропу очеловечивания ! Хватит уже тысячелетиямии пребывать потомками обезъян .... ! Бог сотворил человека по образу своему и подобию , как своих помошников , как своих наместников на Земле , вместе с ним творить и созидать !!! Люди пока от паразитизма не могут вылезти ... , как тупые , недоразвитые - недопеченые ..... только все уничтожают , и сами себя и среду обитания ... ! Дальше так пойдет - Бог стерет эту цивилизацию и запустит новый круг-цикл развития(что уже не раз было в истории Земли) , наделив разумом может быть четвероногих - может они смогут стать человеками !? Двуногим что то не удается пока ...?