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Россия для США — инструмент борьбы с Китаем. Россия для Китая — спасение от уничтожения США. Что США и Китай для России?

Россия для США — инструмент борьбы с Китаем. Россия для Китая — спасение от уничтожения США. Что США и Китай для России?

Юрий Кот Тг-канал "Русский Инженер" сегодня с утра задал тему, над которой хочется поразмышлять.

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Комментарии
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Малик Гумеров
Коммунизм = Это общество  ЧЕЛОВЕКОВ , где  человеки живут по СОВЕСТИ !         Это людям - недочеловекам  нужны законы ... !        Пора бы уже  призракам   начинать проявляться .... и встать на тропу очеловечивания !           Хватит уже  тысячелетиямии пребывать  потомками обезъян .... !                                                    Бог  сотворил  человека по образу своему и подобию , как  своих помошников , как своих наместников на Земле , вместе с ним творить и созидать !!!                                                                               Люди пока от паразитизма  не могут вылезти ... ,  как  тупые , недоразвитые - недопеченые ..... только все уничтожают , и сами себя  и среду обитания ... !                                                                         Дальше так пойдет - Бог стерет эту цивилизацию и запустит новый круг-цикл развития(что уже не раз было в истории Земли)  , наделив разумом может быть четвероногих - может они смогут стать человеками !?     Двуногим что то не удается пока ...?
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6 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Капиталист и при благополучной жизни общества за 100% прибыли порвет любого, как Тузик грелку&quot; - так ведь  люди сами  позволяют им это делать - на себе же паразитировать !        Их малаая  малаая кучка ,  был бы разум в головах - народы могли бы этих паразитов   тапками   раздавить ... !                                             Кого винить ?  Паразита ... , или  массу тех кто позволяет малой  кучке паразитов на себе  же и жировать ?
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6 час.
Natalija Osminina
Если паразиты управляют, то с ними трудно бороться.  Простой пример-  мировое правительство. Они уничтожают государства, уничтожают людей.  Их вовсе ничтожное кол- во, но они оплели весь мир сетью. в их руках ресурсы, полиция, здравоохранение и пр. Они навязывают идеологию, сексуальную ориентацию, опарышей, прививки и пр.
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5 час.

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