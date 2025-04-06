Во Франции призвали к импичменту Макрона, толкающего страну к войне с РФ

К вынесению импичмента президенту Франции Эммануэлю Макрону за то, что тот без контроля парламента толкает страну к войне с ядерной державой Россией во время идущих переговоров о мире, призвал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян 6 апреля в соцсети Х.
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