Во Франции призвали к импичменту Макрона, толкающего страну к войне с РФ

К вынесению импичмента президенту Франции Эммануэлю Макрону за то, что тот без контроля парламента толкает страну к войне с ядерной державой Россией во время идущих переговоров о мире, призвал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян 6 апреля в соцсети Х.