Проверка на 15 000 искусственных сигналов выявила ошибки классификатора: он пропускал некоторые реальные сигналы и не смог отсеять ложные обнаружения без потери настоящих Нейросеть, предназначенная для поиска возможных технологических сигналов внеземных цивилизаций, не смогла надёжно отличить некоторые земные радиопомехи от настоящих сигналов и пропускала часть искусственно внесённых техномаркеров.