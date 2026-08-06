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Царьград

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Турбированную "Оку" продают по цене смартфона

Турбированную "Оку" продают по цене смартфона

В сети появилось объявление о продаже ВАЗ-11113 с турбированным мотором за 127 тысяч рублей. Автомобиль доработан — установлен наддув от Subaru, улучшена подвеска, но владелец называет его игрушкой, требующей ремонта.

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