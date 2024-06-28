Каждый второй житель Нижнего Новгорода планирует приобрести квартиру к 2034 году

В Нижнем Новгороде каждый второй житель (50%) планирует купить квартиру в течение ближайших 10 лет. Согласно опросу "Росгосстраха" и ВТБ, среди этих людей 23% уже начали откладывать деньги на покупку жилья, а еще 63% планируют сделать это в ближайшее время.