Алиса Фрейндлих жестко высказалась о политике: «Мы поступили правильно. Крым наш»

Популярная и всеми любимая советская актриса Алиса Фрейндлих очень редко позволяет себе высказываться на отстраненные темы, не связанные с искусством театра или кино, но сейчас, как она считает, настала именно та ситуация, когда стоит озвучить свои мысли.
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