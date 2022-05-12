Алиса Фрейндлих жестко высказалась о политике: «Мы поступили правильно. Крым наш»

Популярная и всеми любимая советская актриса Алиса Фрейндлих очень редко позволяет себе высказываться на отстраненные темы, не связанные с искусством театра или кино, но сейчас, как она считает, настала именно та ситуация, когда стоит озвучить свои мысли.