ВСУ варятся в «огневом мешке» Угледара, а авиабомбы прикончили роту боевиков у Купянска: Карта специальной военной операции на Украине на 18 сентября 2024 года Юлия СоколоваВ результате активных боевых действий на территории Донецкой Народной Республики группировка Вооружённых сил Украины в районе Угледара оказалась в почти полном окружении.