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Оскар Пиастри: «Доволен вторым местом, хотя проигрыш Ферстаппену 0,011 секунды разочаровывает»

Пилот «Макларена» занял второе место в квалификации к спринту, уступив коллеге из «Ред Булл» 0,011 секунды.

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