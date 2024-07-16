В Пермском крае полицейские и общественники провели для детей познавательно-профилактическое мероприятие «Полезные прогулки»

Полицейские ОМВД России по Соликамскому городскому округу и представители Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел провели для детей познавательно-профилактическое мероприятие «Полезные прогулки».
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