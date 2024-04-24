Небензя заявил о попытке США «очернить Россию» в своей резолюции о неразмещении в космосе ядерного оружия

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в среду, 24 апреля, заявил, что вето на проект резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе было наложено из-за попыток очернить Россию этим документом.
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