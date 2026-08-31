IMDb: "Человек-паук: Новый день" собрал более $2,3 млрд

Фильм "Человек-паук: Новый день" (2026) под режиссурой Дестина Дэниела Креттона с Томом Холландом в главной роли заработал $2,3 млрд в мировом прокате, уступив лишь "Аватару" и "Мстителям: Финал".
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