В Ростове полицейские и спецназ накрыли три массажных салона с интимными услугами

Бизнес с доходом до 30 миллионов рублей ежемесячно организовала местная жительница.В Ростове-на-Дону полицейские совместно с оперативниками уголовного розыска и при поддержке спецподразделений пресекли деятельность трёх массажных салонов, где помимо стандартных услуг оказывались ещё и интимные.