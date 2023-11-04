В Ростове полицейские и спецназ накрыли три массажных салона с интимными услугами

Бизнес с доходом до 30 миллионов рублей ежемесячно организовала местная жительница.В Ростове-на-Дону полицейские совместно с оперативниками уголовного розыска и при поддержке спецподразделений пресекли деятельность трёх массажных салонов, где помимо стандартных услуг оказывались ещё и интимные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии