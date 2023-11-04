Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Мало того, что Остин дебил и тупой, он извращенец и педераст.....Главный компромат...
  • Георгий Михалев
    Впечатлительный, наслушался где то х.йни и как попугай повторяешь.Три плохие новост...
  • Аким Воземчук
    Хоть и глупая на оба полушария, но видимо узрела  своё место и ей это показалось обидным. А в принципе  назрела отмен...Алла Пугачёва сно...

В Ростове полицейские и спецназ накрыли три массажных салона с интимными услугами

В Ростове полицейские и спецназ накрыли три массажных салона с интимными услугами

Бизнес с доходом до 30 миллионов рублей ежемесячно организовала местная жительница.В Ростове-на-Дону полицейские совместно с оперативниками уголовного розыска и при поддержке спецподразделений пресекли деятельность трёх массажных салонов, где помимо стандартных услуг оказывались ещё и интимные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх