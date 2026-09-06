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За рулем

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В этих регионах России чаще всего штрафуют за проезд на «красный»

В этих регионах России чаще всего штрафуют за проезд на «красный»

За первые шесть месяцев 2026 года российским водителям выписали 883 тыс. постановлений по части 1 и 3 статьи 12.

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