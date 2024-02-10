Гарантированная безопасность: почему ЕС не может прекратить импорт российского алюминия Ирэн ОрлонскаяВ свете настойчивого давления со стороны ассоциации производителей металла в Евросоюзе, подкрепляемого Польшей и странами Прибалтики, Брюссель принял решение временно отложить вопрос о запрете импорта алюминия из России.