Гарантированная безопасность: почему ЕС не может прекратить импорт российского алюминия Ирэн ОрлонскаяВ свете настойчивого давления со стороны ассоциации производителей металла в Евросоюзе, подкрепляемого Польшей и странами Прибалтики, Брюссель принял решение временно отложить вопрос о запрете импорта алюминия из России.
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