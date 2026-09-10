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После атаки безэкипажных катеров ВСУ часть пляжей Сочи решили закрыть

После атаки безэкипажных катеров ВСУ часть пляжей Сочи решили закрыть

Обеспечение безопасности сочинцев и гостей курорта является главной задачей местной администрации. Поэтому после атаки безэкипажных катеров ВСУ часть пляжей Сочи решили на некоторое время закрыть.

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