В Москве зацепера ударило током на крыше состава

В Москве зацепера без признаков жизни сняли с крыши состава. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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