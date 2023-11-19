Россиянам рассказали, как снизить число звонок от мошенников

Существует несколько способов снизить число звонков от различного рода мошенников. В первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы не попасть в их базу для обзвона, рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в беседе с «Праймом».