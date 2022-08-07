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Тренер Авериных о судействе в Токио-2020: «Самый большой вопрос к упражнению с булавами – Дине не засчитали 1,7. У нее просто украли!»

Личный тренер российских гимнасток Дины и Арины Авериных Вера Шаталина высказалась о судействе в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

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