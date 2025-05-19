Военнослужащие ВС РФ уничтожили точку взлета БПЛА типа «Баба-яга» ВСУ

Военнослужащие отдельного разведывательного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» с помощью радиолокационной станции (РЛС) «Соболятник» уничтожили точку взлета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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