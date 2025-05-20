По Архангельску ездит новая каналопромывочная машина

По виду она напоминает гигантскую карету скорой помощи, отметили в городской администрации.Современная машина, приобретённая «РВК-Архангельск», механизирует очистку трубопроводов от загрязнений, засоров и отложений с помощью подачи воды под высоким давлением.
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