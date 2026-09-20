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Свои ошибки нужно уметь признавать: GM возвращает Apple CarPlay и Android Auto в свои автомобили после того, как несколько лет назад отказалась от них.

Свои ошибки нужно уметь признавать: GM возвращает Apple CarPlay и Android Auto в свои автомобили после того, как несколько лет назад отказалась от них.

GM начала отказываться от CarPlay и Android Auto в 2023 году General Motors решила вернуть поддержку Apple CarPlay и Android Auto, от которой компания в прошлом отказалась.

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