Водолацкий рассчитывает на полное освобождение ЛНР в течение двух недель

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Бойцы российской армии могут полностью освободить территорию ЛНР в течение пары недель — сейчас на территории региона остались несколько сел в так называемой серой зоне, в них нет людей, но очень много ловушек и мин ВСУ.