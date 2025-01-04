«Люди со всей страны заказывают доставку продуктов»: Кто и как помогает добровольцам, спасающим Черное море от мазута

Весть о том, что в Анапе нужны отважные волонтеры, разлетелась по соцсетям на всю страну. И люди поехали: Урал, Москва, Петербург, Самара, Киров, Нижний Новгород… По официальным данным, не менее 7 тысяч добровольцев ежедневно выходят убирать мазут с пляжей, мыть птиц, развозить груз, раздавать еду и т.