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«Люди со всей страны заказывают доставку продуктов»: Кто и как помогает добровольцам, спасающим Черное море от мазута

«Люди со всей страны заказывают доставку продуктов»: Кто и как помогает добровольцам, спасающим Черное море от мазута

Весть о том, что в Анапе нужны отважные волонтеры, разлетелась по соцсетям на всю страну. И люди поехали: Урал, Москва, Петербург, Самара, Киров, Нижний Новгород… По официальным данным, не менее 7 тысяч добровольцев ежедневно выходят убирать мазут с пляжей, мыть птиц, развозить груз, раздавать еду и т.

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