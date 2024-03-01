По поводу разговора офицеров бундесверао планируемых атаках на нашу страну Всё-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов.
Дмитрий Медведев: Наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
Так ведь он слишком долго старался быть и остаётся западным...А те так и "блещут"познаниями
Ответить
9 час.
Н
Николай
Н-Е-Э-М-Ц-Ы, ау, где вы!? Как бараны идёте на заклание за штаты! Опять, как и раньше - 1-я и 2-я мировые войны - нас стравливают англосаксы! Тандем Россия-Германия был бы сильнейшим и непоколебимым!
Ответить
7 час.
Maxim Yushkin
👎 "При императоре Павле..." Германии НЕ БЫЛО! Там до Бисмарка была толпа "германских княжеств" (Пруссий, Саксоний, Тюрингий и т.п.).
Ответить
6 час.
Свежие комментарии