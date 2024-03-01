Дмитрий Медведев: Наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов

Nikolia Vovchenko Так ведь он слишком долго старался быть и остаётся западным...А те так и "блещут"познаниями

Н Николай Н-Е-Э-М-Ц-Ы, ау, где вы!? Как бараны идёте на заклание за штаты! Опять, как и раньше - 1-я и 2-я мировые войны - нас стравливают англосаксы! Тандем Россия-Германия был бы сильнейшим и непоколебимым!