Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дмитрий Медведев: Наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов

Дмитрий Медведев: Наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов

По поводу разговора офицеров бундесверао планируемых атаках на нашу страну Всё-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Так ведь он слишком долго старался быть  и остаётся западным...А те так и &quot;блещут&quot;познаниями
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9 час.
Н
Николай
Н-Е-Э-М-Ц-Ы, ау, где вы!? Как бараны идёте на заклание за штаты! Опять, как и раньше - 1-я и 2-я мировые войны - нас стравливают англосаксы! Тандем Россия-Германия был бы сильнейшим и непоколебимым!
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7 час.
Maxim Yushkin
👎 &quot;При императоре Павле...&quot; Германии НЕ БЫЛО! Там до Бисмарка была толпа &quot;германских княжеств&quot; (Пруссий, Саксоний, Тюрингий и т.п.).
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6 час.

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