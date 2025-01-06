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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби проник в номер Флери и переставил вещи, а Марк-Андре намазал визор Сида вазелином и вложил ему в шорты вяленую говядину. «Питтсбург» и «Миннесота» остановились в одном отеле на выходных

5 января в гостях у «Каролины» играла «Миннесота», а 6-го – «Питтсбург». The Athletic сообщает, что обе команды гостей поселились в одном отеле.

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