Дорога к летающему солдату Мечта генералов 60-х годов!«Джетпак» или реактивный ранец — любимый девайс фантастических или полуфантастических фильмов.
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Дорога к летающему солдату Мечта генералов 60-х годов!«Джетпак» или реактивный ранец — любимый девайс фантастических или полуфантастических фильмов.
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