Не стало Владимира Зубрильчева

Владимир Васильевич Зубрильчев выступал за Клуб 6 сезонов, провел 235 матча и набрал 165 очков. В составе бело-голубых прославленный нападающий и мастер спорта международного класса стал чемпионом и многократным призером чемпионатов СССР, финалистом Кубка Лиги и финалистом Кубка СССР.