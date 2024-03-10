Не стало Владимира Зубрильчева

Владимир Васильевич Зубрильчев выступал за Клуб 6 сезонов, провел 235 матча и набрал 165 очков. В составе бело-голубых прославленный нападающий и мастер спорта международного класса стал чемпионом и многократным призером чемпионатов СССР, финалистом Кубка Лиги и финалистом Кубка СССР.
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