Губернатор Гладков: 4 БПЛА сбили в Борисовском районе Белгородской области

В Борисовском районе Белгородской области утром 12 марта сбили четыре дрона. Они повредили окна в частных домах, хозяйственную постройку и покрытие школьного стадиона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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